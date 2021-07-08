В России выявили еще 24,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии к 8 июля зафиксировано 5 707 452 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 140 775 россиян, за последние сутки в статистику внесли 734 летальных исхода.

В Петербурге заболели еще 1 937 человек. По данным штаба, на 8 июля в городе зафиксировано 2 735 активных случаев заболевания, всего с марта 2020 года зарегистрировано 483 992 случая болезни. Еще 101 смерть в Петербурге признана связанной с коронавирусом, всего известно о 17 183 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 6 040 человек (180 663 болеют сейчас). В Подмосковье – 2 581 (57 782 активных случаев).