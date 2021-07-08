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В одном из районов Карелии ввели режим ЧС из-за пожаров

фото ЗакС политика В одном из районов Карелии ввели режим ЧС из-за пожаров

В Суоярвском районе республики Карелии ввели режим ЧС ввиду разбушевавшихся на его территории лесных пожаров: горят свыше 170 гектар зеленой зоны, информирует пресс-служба регионального правительства.

Спасатели перекрыли въезд на три районные дороги, ведущие в леса: от Пийтсиёки и Лоймола до границы с Финляндией. Недоступна для проезда также Райконкосская северная дорога.

Кроме того, пожары охватили леса, окружающие Вешкельское и Лоймольское сельские поселения. В их тушении задействованы 44 спасателя и 9 единиц техники.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", по состоянию на 8 июля режим ЧС из-за лесных пожаров был введён на всей территории Республики Саха (Якутия), в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Билибинском муниципальном образовании Чукотского АО, а также в Пенжинском муниципальном образовании Камчатского края.

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