Улица Передовиков частично превратилась в бассейн из-за аварии на магистрали

В результате коммунальной аварии, произошедшей на улице Передовиков в Красногвардейском районе Петербурга, проезжая часть и тротуар возле дома 27 и 29 превратились в озеро. Видеозаписью с мест событий поделился местный житель c Telegram-каналом "Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора сообщения, вода захлестнула дорогу и пешеходную зону ещё вечером прошедшего дня, однако потом продолжается и по сей час.

"Водоканал" уже отозвался о произошедшем. В ведомстве известили, что на улице Передовиков в районе обозначенных домов произошло сразу два технологических нарушения на магистрали диаметром 200 мм.

В случае с домом 27 прорыв привёл к отключению воды в близлежащих зданиях. Вторая ситуация не коснулась абонентов, специалисты "Водоканала" проводят работы по локализации вытекания.

Фото: скриншот видео