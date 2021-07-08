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Новости 12:19

Собянин разрешил непривитым москвичам посещать летние веранды кафе без QR-кода до 1 августа

фото ЗакС политика Собянин разрешил непривитым москвичам посещать летние веранды кафе без QR-кода до 1 августа

Столичный мэр Сергей Собянин решил пролонгировать действие предписания, разрешающего непривитым москвичам без QR-кода посещать летние веранды кафе и ресторанов вплоть до 1 августа. Распоряжение опубликовано в блоге градоначальника.

"Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию. Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм", - представил свою позицию Собянин.

Ранее жителям Москвы разрешалось сидеть на летних террасах кафетериев без QR-кода только до 12 июля.

Не так давно, напомним, Собянин открыл в столичном Гостином дворе один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации граждан от COVID-19.

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