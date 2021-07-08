Администрация Беглова покупает два новых смартфона

Администрация губернатора Петербурга опубликовала извещение о закупке средств связи "для обеспечения нужд Санкт-Петербурга". Максимальная цена контакта - 28 660 рублей.

На эти средства чиновники Смольного планируют приобрести два новых смартфона. В техническом задании указано, что операционная система у обоих телефонов должна быть Android, в каждом аппарате может быть по две сим-карты и возможность сканирования отпечатка пальца. В администрации губернатора предпочитают смартфоны черного, серого или серебристого цвета.

В разделе обоснования цены контакта чиновники указали и желаемую модель телефона - Xiaomi Redmi 9T. Это не первый раз, когда в Смольном интересуются покупкой смартфонов от этой китайской компании. В 2018 году администрация губернатора заказывала семь мобильников Xiaomi Redmi 4X по цене 7943 рубля за штуку. В той же закупке приобретались и 16 телефонов Irbis SP510 по 2833 рубля каждый.