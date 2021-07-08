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Прокуратура не сочла нарушением финансирование псковского губернатора иноагентом Камалягиным

фото ЗакС политика Прокуратура не сочла нарушением финансирование псковского губернатора иноагентом Камалягиным

Прокуратура не увидела оснований для реакции на обращение члена "Яблока" в Челябинске Тимофея Безуглого, который просил проверить губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из-за получения им ста рублей от Дениса Камалягина*, признанного иноагентом, сообщается в группе отделения "Яблока".

В опубликованном ответе псковской прокуратуры указано, что "нарушения действующего законодательства не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется".

Безуглый направил обращение в Генпрокуратуру после того, как Камалягин перевел на личный счет Ведерникова 100 рублей: он настаивал, что, по закону об иноагентах, этот платеж можно считать финансированием политической деятельности губернатора. 

Камалягин, главный редактор "Псковской губернии", оказался в числе первых физлиц, которых Минюст в конце 2020 года внес в реестр СМИ-иноагентов. После этого он в порядке эксперимента перевел 100 рублей Ведерникову и небольшие суммы главе администрации Пскова Александру Братчикову и депутату Госдумы Александру Козловскому, чтобы проверить, будет ли такой перевод считаться финансированием из иностранного источника.

В июле стало известно, что на Камалягина из-за этого написали заявление в полицию с требованием возбудить дело о взятке. 

*Минюст внес Дениса Камалягина в реестр СМИ-иностранных агентов

 

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