Беглов ограничил численность массовых мероприятий в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 8 июля, ввел новые "антикоронавирусные" ограничения, сообщили в Смольном. Правила вступят в силу со вторника, 13 июля.

В городе запрещаются массовые мероприятия численностью от 75 человек. Это не распространяется на согласованные с комитетом по культуре мероприятия в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.

При этом наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек, а наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%.

Также допустимы массовые спортивные и физкультурные мероприятия, согласованные с комитетом по спорту. Однако проводиться они должны без зрителей. Спортсмены, тренеры, судьи и другие участники соревнований должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации.

Кроме того, наполняемость пассажирских судов не должна превышать 50% от количества мест для пассажиров. На них запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Остальные ограничения, действовавшие в Петербурге, губернатор продлил до 16 августа.