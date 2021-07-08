           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:02

Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов на курорты Египта

фото ЗакС политика Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов на курорты Египта

Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года, запрещавшего полеты российских авиакомпаний на курорты Египта, документ опубликован на портале правовой информации.

Возобновление чартерных рейсов в Египте было анонсировано в апреле 2021 года. В том числе, оно коснется таких популярных курортов, как Хургада и Шарм-эш-Шейх. Также Путин отменил рекомендацию турфирмам не продавать туры на курорты Египта. 

Напомним, в указе 2015 года было прописано, что российские авиакомпании могут выполнять только регулярные рейсы в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Это случилось после того, как над Синайским полуостровом в результате теракта потерпел крушение самолет "Когалымавиа". В результате катастрофы погибли 224 человека. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru