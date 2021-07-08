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В районе метро "Парнас" к 2023 году возведут поликлиники, школы и детсады

фото ЗакС политика В районе метро "Парнас" к 2023 году возведут поликлиники, школы и детсады

До 2023 года на территории, прилегающей к станции петербургского метро "Парнас", в районе ЖК "Северная долина", должны будут появиться взрослая и детская поликлиники со станцией скорой помощи, два детских сада и две школы. Объекты должна построить компания "Главстрой Санкт-Петербург".

К возведению медицинских центров застройщик уже приступил: по плану, взрослая поликлиника сможет принять до 960 человек, а детская - 348 за смену.

Обещается также к обозначенному году открыть детсад и школу - последняя должна стать самой "вместительной" в Петербурге: единомоментно в неё смогут обучаться 1750 детей. Детсад должен начать функционировать уже в 2022 году.

Гендиректор фирмы "Главстрой Санкт-Петербург" Александр Лелин надеется привлечь в школы кураторов из таких вузов, как ГАСУ и ЛЭТИ, для того, чтобы учащиеся смогли приобрести знания, выходящие за рамки обычной программы.

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