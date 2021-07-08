ЗакС Петербурга оценил доставку цветов в 2,2 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 8 июля разместило на сайте госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку цветочной продукции на 2,2 млн рублей. Поставщик должен обеспечить парламент букетами в период с августа по ноябрь 2021 года. Прием заявок продлится до 16 июля.

В аукционной документации ЗакС указал десять видов цветочной продукции. Среди них розы Ред Наоми или Аваланж, гвоздики, пять разновидностей букетов, цветочные корзины и композиции, а также аквапакет для хранения. В описании также указано, что при составлении букетов должна быть "соблюдена гармония между всеми элементами, правильно расставлены акценты и выбраны материалы".

Самая дорогая позиция в списке - цветочная корзина. Ее оценили в 21,8 тысяч рублей. Она должна быть составлена из 25 роз с крупными бутонами и еще 50 цветов поменьше, например, лизиантусов или гипсофил. Высота готовой корзины должна быть не меньше 90 см.

Стоимость букетов разнится от 5,5 тысяч до 8,4 тысяч рублей. При составлении букетов запрещено использовать канцелярские скобы и скотч. Букеты упакуют в декоративную бумагу и перевяжут атласной лентой. Дешевле всего оценили гвоздики - 73 рубля за штуку.

Исполнитель будет поставлять цветы в Мариинский дворец по заявке заказчика. Цветы могут понадобиться в любой момент, поэтому поставщик обязуется быть готовым к отгрузке цветов круглосуточно по выходным и праздничным дням.

Последнюю цветочную закупку Заксобрание проводило в декабре 2020 года. Тогда на цветы потратили 1,8 млн рублей. Победителем аукциона стала Ирхина М.В.

Константин Леньков