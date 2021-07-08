ЕСПЧ присудил экс-майору Евсюкову компенсацию за слишком далекую от семьи колонию

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию в 6 тысяч евро бывшему майору полиции Денису Евсюкову и его родственникам, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что в отношении Евсюкова была нарушена ст. 8 Конвенции о защите прав человека (право на уважение частной жизни). Евсюков подавал жалобу на то, что его отправили для отбытия наказания в колонию, которая была слишком далеко от места проживания его родителей.

В 2016 году ЕСПЧ также присудил компенсации пострадавшим от действий Евсюкова на общую сумму 38 тысяч евро.

27 апреля 2009 года Евсюков, экс-начальник ОВД "Царицыно", в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в московском супермаркете "Остров". В итоге погибли водитель Сергей Евтеев, который подвез майора к магазину, кассирша Эльмира Турдаева, также Евсюков открыл стрельбу по посетителям.

В 2010 году Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению, признав виновным в двух убийствах и 22 покушениях на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.