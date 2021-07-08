При пожаре в Елизаветинской больнице никто не пострадал

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в результате возгорания в Елизаветинской больнице никто не пострадал.

"Очаг локализован, сотрудники служб работают на месте. По сведениям, которые мы получаем, пострадавших нет ни среди персонала, ни среди пациентов", — сказал Лисовец.

Главный врач больницы Сергей Петров сообщил журналистам, что в кабинете КТ вспыхнуло открытое пламя, когда сам кабинет был закрыт, и в нем не было ни пациентов, ни сотрудников. Он пояснил, что загорелся трансформатор, размещенный на стене кабинета и расположенный в метрах трех от томографа. Петров подтвердил, что никто не пострадал, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Главврач отметил что пострадавший аппарат КТ — 2006 года выпуска, который уже выработал свой ресурс и который бы стоило уже списать. По его словам, помещение покрыто сажей, которую придется чистить, и, возможно, кабинету потребуется косметический ремонт.

"Нагрузка [на аппарат КТ] такая, чтобы вы понимали: в сутки выполняется до 200 КТ, нагрузка очень большая", — сказал Петров.

Он сообщил, что пока в больнице устраняют последствия случившегося, и часа через два медики будут готовы к полноценной работе.

Свидетельница произошедшего Евгения в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала, что людей эвакуировали быстро, примерно за три минуты.

"Когда мы выходили, ещё нормально было, а потом молодые люди, фельдшеры, хирурги… Они прям заходили и откашливались. Им совсем тяжело было", — рассказала она.

По словам Евгении, пациентов в тяжелом состоянии развезли по другим больницам. Те, кто чувствовал себя лучше, остался ждать процедуры.

Вечером 8 июля в Елизаветинской больнице произошло возгорание в кабинете КТ: сообщалось об обгоревшей обмотке вентиляционных труд. Спасатели эвакуировали полсотни пациентов и сотрудников больницы. Пожарные быстро справились с огнем. Место происшествия, как передает корреспондент ЗАКС.Ру, посетил вице-губернатор Олег Эргашев.

Обновлено 20:55: Добавлен комментарий главного врача Елизаветинской больницы Сергея Петрова.













фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру