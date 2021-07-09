"Понижение температуры будет чисто символическим": Жара не отступит от Петербурга

Несмотря на то, что сегодня, 9 июля, в Петербурге несколько прохладнее, надеяться на существенные погодные изменения не стоит - жара не отступит от города, сообщил у себя в Facebook специалист погодного центра "ФОБОС" Михаил Леус. На выходных столбик термометра вновь будет показывать "рекордные" значения.

Синоптики рассказали, что пятница выдастся облачной, местами могут пройти дожди. Не исключается также гроза. Воздух прогреется до минимум 30 градусов.

"Понижение температуры будет коротким и чисто символическим. В последующие три дня преимущественно без осадков, и от рекордных +32…+34° в субботу до +30…+32° в понедельник", - констатировал Леус.

Подобная жара охватывала европейскую часть России 11 лет назад. Из-за антициклона, "кружащего" над Петербургом и Москвой, юг страны периодически затапливает.