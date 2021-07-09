В Ленобласти привилось от коронавируса 10% населения

Как и в Петербурге, в Ленинградской области все более интенсивно проходит вакцинация граждан от коронавируса.

"Область перешагнула рубеж в 300 тысяч привитых жителей - накануне вакцинацию прошли 11 263 человек (большинство из них поставили первый компонент прививки)", - говорится в сообщении от пресс-службы регионального правительства.

Две трети от этого числа людей (202 тысячи) полностью прошли цикл вакцинации. Отметим, что ранее на территории Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для представителей целого ряда профессий и сфер деятельности: прежде всего, это госслужащие, сотрудники сектора услуг, специалисты, работающие с детьми. Согласно распоряжению областного правительства, к сентябрю должны быть привитыми и иметь антитела к инфекции 80% чиновников.