"Невский экологический оператор" разберёт мусор на территории "Завода МПБО"

Многолетнюю свалку несанкционированного мусора на "Заводе МПБО", расположенном на Волхонском шоссе, ликвидирует "Невский экологический оператор", взявший в аренду производственный комплекс для последующей его трансформации в предприятие по обработке и обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов, пишет "Петербургский дневник".

Оператор арендовал производственные линии, здания, объекты вспомогательной инфраструктуры.

В дальнейшем компания планирует возвести на территории завода современный комплекс по переработке мусора.

Добавим, ранее сегодня стало известно, что Смольный наконец начал искать подрядчика для ликвидации свалки в Шушарах.