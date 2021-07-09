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Милонова волнуют "непозволительно" одетые из-за жары петербуржцы

фото ЗакС политика Милонова волнуют "непозволительно" одетые из-за жары петербуржцы

Представляющий Петербург в Госдуме депутат Виталий Милонов неодобрительно высказался о горожанах, пренебрегающих из-за жары нормами этикета в выборе одежды: народный избранник полагает, что таких граждан следует привлекать к ответственности.

"Человек, который не может надеть в жару хоть какую-то легкую одежду, настолько подвержен физиологии, что она опережает его культуру. В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге", - приводит слова Милонова "Петербургский дневник".

Первичное нарушение, уверен депутат, следует наказывать предупреждением, в дальнейшем граждан можно и наказывать рублём за неподобающий внешний вид.

При этом Милонов не конкретизировал, какой именно образ его возмущает более всего.

"Совесть сантиметрами не измеришь, поэтому я не собираюсь готовить точный список неподобающей одежды. В европейских столицах никто не меряет длину брюк: просто все знают, что без брюк в ресторан не пустят", - заключил депутат.

Отметим, что оголиться петербуржцев заставляет аномальная жара, пришедшая в Петербург ещё в июне. На этой неделе ожидается потепление до рекордных +34 градусов.

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