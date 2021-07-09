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Новости 15:16

Навальный рассказал, что в колонии его часто снимают на камеру в обнаженном виде

фото ЗакС политика Навальный рассказал, что в колонии его часто снимают на камеру в обнаженном виде

Осужденный по делу "Ив Роше" оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в покровской ИК-2, написал новый текст о своих буднях в пенитенциарном учреждении. В нем говорится о видеосъемке в обнаженном виде, которой он подвергается до и после встреч с приезжающими адвокатами. По ироничному замечанию Навального, пикантных кадров с его участием уже накопилось больше, чем у "самых развратных тик-токеров вашего города вместе взятых". Записку опубликовали помощники политика в Instagram-аккаунте, принадлежащем ему.

"Вы знали, что по инструкции Минюста России "полный обыск", то есть с раздеванием догола и всем этим "откройте рот", "оттяните нижнюю губу вниз", "оттяните щеку" и тд, проводится и до, и после встречи с адвокатом? Даже если она через стекло, как у меня. То есть администрация колонии, даже если ей самой уже тошно видеть вас голым, все равно будет раздевать и снимать вас", - пишет политик.

По словам Навального, в обнаженном виде сотрудники ФСИН просят его исполнять специфические пожелания: часто звучит указание присесть три раза.

Напомним, что оппозиционеру 2 февраля по делу "Ив Роше" заменили условный срок на реальный из-за того, что он несколько раз не отмечался в российских силовых ведомствах во время своей реабилитации после тяжелого отравления.

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