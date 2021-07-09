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Думскую башню на Невском проспекте откроют для посетителей в сентябре

фото ЗакС политика Думскую башню на Невском проспекте откроют для посетителей в сентябре

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский анонсировал открытие башни здания Думы на углу Невского проспекта и Думской улицы, что должно случиться 6 сентября. Желающие смогут ее посетить по случаю намечающегося 30-летия со дня присвоения городу его нынешнего названия.

"В качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города", - написал чиновник на своей странице "ВКонтакте".

В здании планируют разместить мультимедийное культурное пространство, концепцию которого скоро должны будут принять. До того в башне проведут ремонт. Построенный на рубеже XVIII-XIX веков объект передадут центру музыкальной культуры "Чайковский".

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