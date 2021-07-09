МО "Усть-Ижора" снова ищет поставщика 100 копий Ордена Александра Невского

Администрация МО "поселок Усть-Ижора" снова объявила о закупке ста значков-реплик Ордена Александра Невского. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона появилось на сайте госзакупок 1 июля. В этот раз муниципалам пришлось поднимать начальную стоимость до 65 тысяч рублей. Изготавливать значки за 49 тысяч рублей никто не решился.

Напомним, в конце июня МО "Усть-Ижора" объявила о закупке ста латунных значков-копий Ордена Александра Невского, приуроченной к 800-летию со дня рождения великого князя. Специально к круглой дате оригинальный вид советской награды решили немного изменить.

"Вместо изображения "серп и молот" – цифрами "800", - указано в техническом задании.

Острого дефицита подобных товаров на рынке не наблюдается. Найти сувенирную продукцию такого рода можно и на различных интернет-площадках по 700 рублей за штуку, но желание МО "Усть-Ижора" отказаться от "серпа и молота" может сокращать количество возможных исполнителей.

Константин Леньков