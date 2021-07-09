Художник Андрей Ус получил 15 суток спецприёмника за "антипутинские" баннеры на Новоарбатском мосту

Столичный суд отправил под 15-суточный административный арест местного художника и активиста Андрея Уса за то, что он разместил на Новоарбатском мосту баннеры с критикой Владимира Путина, уведомляет "ОВД-Инфо".

В ходе заседания активист сообщил, что плакаты успели провисеть на переправе только 5 минут, после чего их сняли сотрудники ФСО: его самого задержали до приезда полиции.

Уса доставили в ОВД "Дорогомилово", где после четырех часов расспросов от полицейских, сотрудников ФСБ и центра "Э" на него составили протокол по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

"Якобы я им не согласился показывать документы и садиться в машину", - заключил художник.

В этот же день, 2 июля, напомним, в обозначенный отдел полиции доставили участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и художника Романа Дурова.