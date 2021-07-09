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Новости 17:36

С 12 июля в Ленобласти ужесточаются антивирусные ограничения

фото ЗакС политика С 12 июля в Ленобласти ужесточаются антивирусные ограничения

Жителей Ленинградской области ждут новые, ужесточенные, антивирусные ограничения с приходом новой рабочей недели: соответствующее постановление утвердил региональный глава Александр Дрозденко.

Так, начиная с 12 июля Приозерский район приобретает статус "желтой" эпидемической зоны.

В "красных" зона до 1 августа продлевается запрет на любые массовые мероприятия.

Спортивные события переводятся в режим без зрителей, при этом все их участники обязаны предоставить COVID-документы: справки о вакцинации или перенесённом за последние погода заболевании, ПЦР-тесты. 

В "красной" зоне передвижным циркам и торговым ярмаркам запрещается проводить представления, закрываются детские игровые комнаты. Начиная с 1 августа в социальных учреждениях региона смогут работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию либо предоставившие справку о наличии антител.

"Для оформления паспорта коллективного иммунитета, плановой медпомощи и медосмотров принимаются справки о вакцинации, о перенесенном COVID-19 в последние полгода и медотводы, а анализы на антитела не принимаются", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленобласти.

Наконец, в регионе устанавливаются ограничение на проведение семейных мероприятий в "красной" и "желтой" зонах, где праздники в кафе и ресторанах без соответствующих справок могут посещать не более 10 и 15 человек соответственно. Аналогичные предписания действуют и для ЗАГСов.

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