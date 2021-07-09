Ремонт 2-го Муринского проспекта частично приостановит движение на трёх улицах

Начиная с 12 июля АО "ВАД" начинает работу по "обновлению" 2-го Муринского проспекта: ремонт затронет почти 2 км городской магистрали и завершится в середине августа, оповестили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В порядок, кроме асфальтового полотна, приведут также тротуары и бордюрные камни. Постфактум работ подрядчик обязан благоустроить прилегающую к ним территорию.

В ходе ремонта частично будут недоступны для автомобилистов примыкающие ко 2-му Муринскому проспекту улицы: так, с 18 июля проезд закроют на участке Институтского проспекта, Болотной улицы и улицы Пархоменко, а 24 числа - по улице Орбели.

Все следующие дни замена асфальтового полотна будет проводиться поэтапно.