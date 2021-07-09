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Новости 9 июля, 18:44

Активисты критически оценили качество новой плитки, положенной у здания Смольного

фото ЗакС политика Активисты критически оценили качество новой плитки, положенной у здания Смольного

Возле здания петербургского правительства, на площади Пролетарской диктатуры и прилегающих к ней улицах горожане заметили новую плитку, которой вымостили тротуар. Фотографии свидетельствуют о том, что подрядчик использовал камни, несколько отличающиеся друг от друга цветом, и мостовая ввиду этого обстоятельства выглядит неоднородно.

"Что имел в виду автор? Ребята, понятно, что вам пофиг на горожан, но там же туристы постоянно ходят, фоткаются. Потом этот позор весь мир увидит", - прокомментировали увиденное и запечатленное авторы паблика "Петербургский гражданин".

Отметим, что любовью к перекладыванию плитки в гораздо большей степени славится Москва и московская мэрия: это происходит практически каждый год.

фото: Петербургский гражданин / ВКонтакте

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