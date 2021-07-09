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Новости 9 июля, 18:55

В Петербург из федбюджета вложат 900 млн рублей на ремонт дорог

фото ЗакС политика В Петербург из федбюджета вложат 900 млн рублей на ремонт дорог

На текущий ремонт дорог в Петербурге из федерального дополнительно будет выделено 900 млн рублей: соответствующее распоряжение российское правительство подписало ещё в конце июня, известили в Смольном.

На сегодняшний день комитет по развитию транспортной инфраструктуры, министерство транспорта и "Росавтодором" составляют перечень дорог, которые будут отремонтированы за счёт выделенных средств. Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что благодаря выделенным из федбюджета деньгам появится возможность провести работы на 80 объектах вместо запланированных 57.

"Общая протяжённость отремонтированных дорог составит более 133 км, что на 25% больше, чем планировалось", - подчеркнул.

Деньги из федеральной казны выделены в рамках реализации в Северной столице нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Поступление транша ожидается в ближайшее время.

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