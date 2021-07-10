В России вновь побит суточный антирекорд по смертности от коронавируса: 752 случая

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 082 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 700 инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 752 (новый антирекорд с начала пандемии), а сумело поправиться 17 750 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 5694 новых больных, в Петербурге – 1978 (на 27 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2487. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 52 человека и скончалось 102.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Франции.