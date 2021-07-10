Российская интеллигенция подписала новое письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева

Преследуемого с 2016 года по "педофильским" статьям карельского историка Юрия Дмитриева вновь поддержали российские представители творческих профессий. Список подписавших письмо с призывом освободить Дмитриева, обновляющийся на сайте "Новой газеты", достиг почти двухсот фамилий. Открытое письмо адресовано председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

"За два судебных заседания в отсутствие постоянного адвоката Дмитриева — при этом сам Юрий Алексеевич плохо слышал ход заседания по видеосвязи — Верховный суд Карелии увеличил срок на десять лет в полном соответствии с пожеланиями прокуратуры и отменил оправдательный приговор по статье о порнографии. И сейчас, в эти самые дни, шестидесятипятилетнего Юрия Дмитриева, уже приговоренного к тринадцати годам в колонии строгого режима, в третий раз судят по той же самой статье о порнографии. Такие зигзаги судебных решений и такое упорство в обвинительном уклоне при полной закрытости процесса порождают недоверие к правосудию как к институту и страх за судьбу человека", - говорится в тексте.

Среди заступающихся за Дмитриева - Борис Гребенщиков, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Лия Ахеджакова, Людмила Петрушевская, Виктор Шендерович, Константин Хабенский, Ирина Прохорова, Сергей Пархоменко, Катерина Гордеева.

Напомним, что пожилого историка осудили прошлой осеньюза якобы имевшее место сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью. Распространена версия, что его преследование представляет собой месть чекистов за его исследования сталинского террора и раскопки на урочище Сандармох, где расстреливали заключенных.