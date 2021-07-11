В Петербурге выявили более 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Петербурге за сутки 10 – 11 июля выявили 2 007 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это самый большой суточный показатель с конца января 2021 года.

По данным штаба, всего с марта 2020 года в Петербурге выявили 489 928 случаев заболевания. Штаб убрал с официального сайта показатель активных случаев коронавируса: из разницы всех случаев болезни и числа выздоровевших следует, что в Петербурге на 11 июля болезнь переносят около 21 тысячи человек. Еще 103 смерти признаны связанными с инфекцией, всего известно о 17 495 умерших от коронавируса петербуржцев.

Всего в России за минувшие сутки выявили 25 033 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за время эпидемии зафиксировали 5 783 333 случаев заболевания. За сутки связанными с коронавирусом признаны 749 летальных исходов, всего, по официальным данным, от инфекции умерли 143 002 россиянина.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 5 410 человек. В Подмосковье — 2 511.