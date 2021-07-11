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Новости 13:22

МЧС предупредило петербуржцев об аномально жарком понедельнике

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев об аномально жарком понедельнике

Управление МЧС по Петербургу предупредило жителей города о том, что аномальная жара сохранится и в понедельник, 12 июля. 

По прогнозу Северо-Западного УГМС, 12 июля в Петербурге воздух прогреется до +31 градуса. Метеорологи отметили, что это на 7 – 10 градусов выше климатической нормы. Из прогнозов на 13 – 14 июля следует, что прохладнее пока не станет: столбик термометра поднимется до +32.

Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю наблюдения в Петербурге, и июль пока продолжает это начинание. 23 июня в городе зафиксировали максимальную температуру с 1917 года — +35,9 градусов. Из-за жары усилили полив улиц.

 

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