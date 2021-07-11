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Собянин: Москва преодолела пиковое значение заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Собянин: Москва преодолела пиковое значение заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что столица преодолела пиковые значения заболеваемости коронавируса, и ситуация стабилизируется.

"Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", — приводит слова Собянина "Интерфакс".

Он отметил, что цифры снижения заболеваемости "сами по себе" мало что говорят, поскольку в больницах Москвы — большое количество пациентов с тяжелым течением болезни. 

За сутки 10 – 11 июля в Москве зафиксировано более 5,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это на 14% меньше, чем за сутки до этого.

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