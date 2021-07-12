Репетиция Главного парада ВМФ ограничит движение в центре Петербурга

Ввиду проводимой в акватории Невы репетиции Главного военно-морского парада с 13 по 15 июля в Петербурге будет частично ограничено передвижение автомобилей по некоторым улицам, проинформировали в городском комитете по транспорту.

Так, с 04:45 до 06:15 будет закрыт Литейный мост. С 04:50 до 06:15 перекроют Троицкий мост, с 04:55 до 06:15 - Дворцовый и, наконец, с 05:00 до 06:15 - Благовещенский.

В обозначенные дни в период с 19:00 до 22:00 будет недоступно движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади на участке от Английской набережной до Конногвардейского бульвара.

Кроме того, на время станет невозможным движение по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.

На выходных, напомним, в акваторию Финского залива зашёл отряд больших военных кораблей, которые примут участие в параде ВМФ.