В РФ зафиксировано более 25 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - плюс 2029 заболевших

За последние 24 часа коронавирусная статистика в РФ пополнилась 25 140 новыми случаями заболевания, днём ранее показатель был чуть ниже - 25 033, оповестили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Петербурге за сутки прибавилось 2029 заражённых, днём ранее цифры отличались в "лучшую" сторону - было зарегистрировано 2007 случаев.

Лидирует по уровню заражения по-прежнему Москва, где обнаружены 5403 инфицированных. В рейтинге появился "новичок" - это Крым, где установлен антирекорд по заболеваемости - суточный прирост составил 371 новый случай.

За минувшие 24 часа в Северной столице на коронавирус протестировали 18 934 человека.

Уже неделю в городе фиксируются по не менее сотни COVID-смертей в сутки: сегодня зарегистрировали 103 летальных исхода.