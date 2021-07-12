В работе футбольной школы "Зенит" нашли нарушения на 44,5 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга 12 июля отчиталась о проверке финансово-хозяйственной деятельности спортшколы "Зенит", которая готовит молодых футболистов, в 2019-2021 годах. Было установлено 227 нарушений на общую сумму более 44,5 миллионов рублей, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе КСП.

Нарушения на сумму порядка 23,9 млн рублей содержали признаки ущерба, уточнили в контролирующем органе.

В частности, 4,3 млн рублей из субсидии комитета по спорту были израсходованы не на выполнение государственного задания. Из них 600 тысяч – на оплату проезда, проживания и питания детей, которые не были воспитанниками школы; 3,7 миллиона рублей – на оплату труда воспитателя и старшего воспитателя. Кроме этого, установлено, что фактическое количество воспитанников школы было завышено на 29 человек. Таким образом, возврату в бюджет подлежит 11,6 млн рублей, заключили в КСП.

Неправомерные и необоснованные расходы школы составили около 17 млн рублей. К ним относятся премии в размере от 60 до 647 тысяч рублей, которые, согласно документам, в декабре 2019 года получили тренеры.

"В ходе опроса часть тренеров не подтвердили получение ими денежных средств, часть тренеров оказались на больничном или уволены", - говорится в отчете КСП.

Также спортшкола приняла к оплате неподтвержденные расходы на сумму 11,5 млн рублей - якобы за питание воспитанников. При этом документы, подтверждающие оплату услуг по организации питания, к авансовым отчетам не представлены, не подтвердили получение этих средств и занимающиеся.

"Выявлен факт неправомерного использования директором спортшколы Евгением Шейниным в течение 7 месяцев в 2020 году денежных средств в сумме 10,8 миллионов рублей, выданных ему под отчет на оплату расходов по участию в соревнованиях, и своевременно не возвращенных в кассу. Это свидетельствует о злоупотреблении директором учреждения своими служебными полномочиями. Кроме того, в нарушение Трудового кодекса РФ директор спортшколы заключил с самим собой трудовой договор о работе по совместительству в качестве тренера. При этом факт исполнения им тренерских обязанностей не нашел подтверждения, соответственно, получение им заработной платы в размере 1,4 миллион рублей признано неправомерным", - сообщили в КСП.

Кроме того, выявлено, что школа на протяжении полугода не пользовалась автобусом стоимостью 7,2 млн рублей. Найдены нарушения в проведении закупок. Установлено, что отдельные документы спортшколы "Зенит" содержат недостоверные сведения либо не составлялись совсем.

Контрольное мероприятие проходило под руководством аудитора Егора Бушева. Материалы проверки направили губернатору Александру Беглову, председателю Заксобрания Вячеславу Макарову, в УФНС, прокуратуру и МВД.