Пиотровский пообещал: 700 млн рублей, вложенные Петербургом в Евро-2020, обязательно вернутся

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий культурный блок, заверил: 700 млн рублей, инвестированные городом в проведение Евро-2020, всенепременно заполнят образовавшуюся в бюджете дыру. Итоги проведения спортивного состязания заведомо объявили положительными: вскоре о них отчитаются в экономическом блоке правительства.

"В первую очередь это деньги, инвестированные в бизнес, в сферу обслуживания, в транспорт. Кроме того, нам уже подтвердили, что 200 миллионов рублей расходов будут возвращены из федерального бюджета. Раньше я говорил, что вопрос прорабатывается, сейчас он решен", - приводит слова Пиотровского "Петербургский дневник".

Чиновник отметил, что 70 млн рублей из общей суммы ушли на организацию дополнительных матчей, работу сферы безопасности и скорой медицинской помощи. Возможность возмещения данных средств также прорабатывается на федеральном уровне.

Пиотровский добавил, что Петербург был вынужден принять три "экстра" матча ввиду сложной эпидемической обстановки в мире.

"Почти 133 тысячи человек посетили стадион. Арена работала с 50-процентной заполняемостью по всем правилам, которые мы знаем – термометрия, социальная дистанция, волонтеры и сотрудники проходили ПЦР-тестирование, имели возможность вакцинироваться. Кроме того, 29 тысяч иностранных болельщиков получили Fan ID. По большей части это финны и поляки", - заключил вице-губернатор.

Напомним, что после возвращения из РФ на родину коронавирус с собой в качестве "сувенира" привезли почти 500 финских болельщиков.