Умерших от коронавируса в Петербурге начнут хоронить бесплатно

Компании, которые обслуживают кладбища Петербурга, с 12 июля будут бесплатно хоронить умерших от коронавируса, чтобы снизить нагрузку на крематорий, передает "Фонтанка.ру".

Решение было принято на заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона.

"Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввёл, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть", — сказал президент ассоциации Валерий Ларькин.

Семьям, которые выберут похоронить умерших от коронавируса родственников, нужно будет платить лишь за гроб и венки. Расходы по транспортировки умерших из морга также возьмут на себя компании.

В конце прошлой недели стало известно, что в крематории из-за высокой смертности гробы с умершими стоят по несколько дней в жарком помещении. При этом в Смольном утверждали, что жалоб чиновникам не поступало. В ГУП "Ритуальные услуги", которое отвечает за работу крематория, сообщили, что ситуация нормализуется, и "услуги оказываются в полном объёме".