"Детище советской эпохи": Путин написал статью "об историческом единстве" России и Украины

Кремль опубликовал статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" на двух языках.

В статье Путин рассуждает о возникшей между Россией и Украиной "стене", причем две страны он называет "одним историческим и духовным пространством". Путин воспринимает эту стену как "большую общую беду, как трагедию".

"Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", — говорится в статье.

Путин рассуждает об истории Древней Руси, о расколе, нашествии татаро-монгольских войск, влиянии Речи Посполитой на западные территории и о событиях революции 1917 года, времен СССР и далее. Он указывает, что название "Украина" в XVII веке использовалось в значении древнерусского "окраина", а за областью утвердилось название "Малая Русь".

"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — заключил Путин в статье.

По мнению Путина, в СССР границы между республиками "не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны", и в 1991 году территории и их жители "в одночасье оказались за границей" и "были уже действительно оторваны от исторической Родины".

"Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе – страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития – в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определённый момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!" — заявил Путин. Перед этим он заявил, что Крымская область РСФСР была передана в состав УССР в 1954 году "с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм".

Путин заявил, что Россия "сделала всё, чтобы остановить братоубийство", и Минские соглашения "по-прежнему не имеют альтернативы". По его мнению, "Киеву Донбасс просто не нужен", и идет "не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, военное "освоение" территории Украины, развёртывание инфраструктуры НАТО", а также "поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация её природных ресурсов".

"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине – решать её гражданам", — завершил статью Путин.