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Новости 12 июля, 18:31

Сосновая поляна, Усть-Славянка и Красный кирпичник: Беглов рассказал о планах по реновации в Петербурге

фото ЗакС политика Сосновая поляна, Усть-Славянка и Красный кирпичник: Беглов рассказал о планах по реновации в Петербурге

Губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" рассказал о работе по реновации нескольких территорий в Петербурге. 

Он сообщил, что в квартале 10 в Колпино сносят последние аварийные жилые дома. По его словам, благоустроенный квартал на этом месте появится по плану через два года.

"Вся территория получает не только новое но и комплексное развитие. Она станет первым в Колпинском районе кварталом, где одновременно обновят жилой фонд, инженерную инфраструктуру и улично дорожной сеть", — сказал Беглов.

Также Беглов сообщил, что новые дома на месте трех хрущёвок, которые снесли в Сосновной поляне в 2020 году, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Кроме того, Беглов анонсировал снос ветхих домов в кварталах Усть-Славянка и Красный кирпичник.

 

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