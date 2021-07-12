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Новости 12 июля, 19:25

"Интерфакс": Приоритетной версией крушения Ан-26 на Камчатке считают ошибку экипажа

фото ЗакС политика "Интерфакс": Приоритетной версией крушения Ан-26 на Камчатке считают ошибку экипажа

Следствие считает приоритетной версией катастрофы Ан-26 на Камчатке ошибку экипажа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, аэродром поселка Палана относится к категории горных, и он не оборудован системами посадки. Для построения схем заходов используется отдельная приводная радиостанция, и пилоты должны быть хорошо знакомы с правилами полета по приборам и иметь опыт так называемых визуальных полетов.

Источник утверждает, что, по предварительным данным, пилоты недостаточно хорошо видели сквозь в облака взлетно-посадочную полосу, но "вопреки указаниям диспетчера: "в море не снижайтесь" и сигналам радиовысотомера, снизились до высоты ниже минимально безопасной и оказались в нижнем крае облачности, который не превышал 300 метров". Таким образом, они лишили себя "устойчивого визуального контакта" с ориентирами на земле, что привело к столкновению самолета с горой. Собеседник агентства добавил, что, возможно, точкой первичного столкновения стал гребень сопки, затем последовал второй удар ниже по склону, который привел к полному разрушению воздушного судна.

Самолет Ан-26 разбился 6 июля при перелете в Палану из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 28 человек, все они погибли.

 

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