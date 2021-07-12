В Петербург доставили партию вакцины "КовиВак"

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" в 8 580 доз, сообщили в Смольном.

Всего нарастающим итогом город получил 28 080 доз этой вакцины. Также в Петербург за все время доставили 27 540 доз "ЭпиВакКороны" и более 1,2 млн доз "Спутника V". На 12 июля в городе есть запас вакцины в 182 616 комплектов доз.

В Москве на "КовиВак" повышенный спрос. Доставленная в столицу 10 июля партия в 12 тысяч доз закончилась за сутки, причем граждане готовы были ждать в очередях на тридцатиградусной жаре.

В Петербурге на 12 июля прививку сделали 1 074 196 человек, из них 762 103 полностью закончили цикл вакцинации из двух доз.