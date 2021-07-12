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Новости 12 июля, 20:27

Суд в Петербурге оштрафовал двух финнов за непристойные жесты на Евро-2020

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оштрафовал двух финнов за непристойные жесты на Евро-2020

Петроградский суд Петербурга оштрафовал двух граждан Финляндии за непристойные жесты на матче их сборной с командой Бельгии в рамках чемпионата Европы по футболу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На финских болельщиков составили протоколы по ч. 1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Из протоколов следует, что финны показывали бельгийским болельщикам "непристойные жесты" — поднятые вверх средние пальцы рук — и не реагировали на неоднократные замечания.

Суд назначил обоим штраф по 5 тысяч рублей с запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на год.

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