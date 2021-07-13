           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:22

Лукашенко летит в Петербург для очередной встречи с Путиным

фото ЗакС политика Лукашенко летит в Петербург для очередной встречи с Путиным

Сегодня, 13 июля, спустя полтора месяца после разлуки белорусский президент Александр Лукашенко и его коллега Владимир Путин вновь проведут встречу - на сей раз в Петербурге. Главы государств намерены обсудить международную повестку.

Борт Лукашенко уже вылетел в Северную столицу, информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Президенты, как уточняет пресс-служба белорусского лидера, поговорят о "развитии сотрудничества в различных сферах".

"Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении "Пула первого".

В то же время на сайте Кремля никакого анонса предстоящей встречи нет.

Последний раз Путин и Лукашенко виделись в конце мая в Сочи. Кремль тогда пообещал отправить в соседнюю республику второй транш государственного кредита в размере 500 млн долларов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru