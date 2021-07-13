Лукашенко летит в Петербург для очередной встречи с Путиным

Сегодня, 13 июля, спустя полтора месяца после разлуки белорусский президент Александр Лукашенко и его коллега Владимир Путин вновь проведут встречу - на сей раз в Петербурге. Главы государств намерены обсудить международную повестку.

Борт Лукашенко уже вылетел в Северную столицу, информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Президенты, как уточняет пресс-служба белорусского лидера, поговорят о "развитии сотрудничества в различных сферах".

"Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении "Пула первого".

В то же время на сайте Кремля никакого анонса предстоящей встречи нет.

Последний раз Путин и Лукашенко виделись в конце мая в Сочи. Кремль тогда пообещал отправить в соседнюю республику второй транш государственного кредита в размере 500 млн долларов.