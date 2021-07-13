"Наслаждайтесь жарой!": Петербургу предрекли существенное похолодание в конце июля

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус прогнозирует приход дождей и значительного похолодания в Северную столицу. Погодными заметками эксперт поделился у себя в Facebook.

"Наслаждайтесь жарой! В третьей декаде июля вы будете мечтать о ней", - пишет Леус.

В комментариях специалист добавил, что последний "тридцатник" в Петербурге случится в грядущую пятницу, а уже через неделю столбик термометра будет подниматься максимум до 25 градусов тепла.

В июне и июле, напомним, жара бьёт в городе исторические рекорды изо дня в день. При этом в городе стоит засуха: дожди и грозы обходят Северную столицу стороной.