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Кремль не исключает ужесточения "антиковидных" мер по примеру Франции

фото ЗакС политика Кремль не исключает ужесточения "антиковидных" мер по примеру Франции

Россия может усилить "антивирусные" меры по примеру Франции, где президент страны Эммануэль Макрон ввёл обязательную вакцинацию всего медперсонала, а также заявил о введении специального санитарного пропуска для заведений общепита, ТЦ, самолётов и поездов дальнего следования.

"Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате - естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", - цитирует РИА "Новости" изречение кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, высказавшего данную позицию.

Даже несмотря на то, что на федеральном уровне конкретизированных решений об обязательной вакцинации не принималось, в ряде регионов РФ подобная практика уже осуществляется.

К примеру, в Петербурге государственным учреждениям рекомендовано привить 65% своих служащих до конца лета.

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