"Нас обманывают": Вишневский представил собственную "ковидную арифметику", указав на несостыковки данных

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал собственные алгебраические изыскания, наглядно демонстрирующие несостыковки в данных городских властей по ситуации с коронавирусом с реальными числами.

Речь идёт и о количестве госпитализаций, и о суточном приросте, и, наконец, о COVID-смертях.

Для начала Вишневский напомнил: ранее городской глава Александр Беглов сообщил, что в период с 5 по 11 июля в Северной столице в инфекционные стационары попали 5,5 тысяч человек, что на 23% меньше, чем на предыдущей неделе. Соответственно, сделал вывод депутат, что в период с 28 июня по 4 июля было госпитализировано 7140 человек.

"Эти цифры в конце июня - начале июля нам не сообщались. На сайте Смольного их нет и не было. Реальная картина эпидемии по-прежнему, несмотря на мои запросы и требования, замалчивалась. Создавали благостную картинку во время Евро. Теперь Евро закончился - и начали что-то сообщать", - полагает Вишневский.

Далее, продолжил "яблочник", глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявлял о ежедневной госпитализации 800 человек: на пике пандемии показатель превышал тысячу. В то же время в Москве (по данным на 11 июля) за сутки в больницы попало порядка 1500 пациентов, то есть в два раза больше, чем в Петербурге. При этом выявлено 5410 новых случаев заболевания; скончались 110 заражённых. Для сравнения, указал Вишневский, в этот день в Петербурге по данным Смольного зафиксировано 2029 новых случаев, а смертность "зависла" на отметке по 100 или больше в сутки. Получается, что в городе "где в сутки официально заболевает в 2,7 раза меньше, чем в Москве, и официально госпитализируется в 2 раза меньше, чем в Москве, практически такая же смертность. Это никак не "бьется"", подчёркивает Вишневский.

"Единственное объяснение - в том, что официальная статистика заболеваемости в Петербурге занижена как минимум в два раза. Что многие, заболевшие ковидом, не учитываются в этой статистике. Думаю, реальная заболеваемость в Петербурге существенно выше той, о которой нам рассказывает Смольный. Уверяя, что ни форум, ни Евро, ни "Алые паруса" не повлияли на заболеваемость. Вывод прост: нас обманывают. Это - главная и привычная черта политики питерской власти", Борис Вишневский

Резюмируя рассуждение, парламентарий напомнил, что на сайте "Стопкоронавирус.рф" перестали размещать информацию об активных случаях COVID-19, обосновав это тем, что "некоторые СМИ неправильно интерпретируют эти данные".