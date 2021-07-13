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Новости 14:28

Путин наградил мать Кадырова знаком отличия "За благодеяние"

фото ЗакС политика Путин наградил мать Кадырова знаком отличия "За благодеяние"

Российский глава Владимир Путин решил, что мать чеченского лидера Рамзана Кадырова Аймани Кадырова достойна почётного знака отличия "За благодеяние": соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указывается, что награды женщина удостоилась "за вклад в благотворительную и общественную деятельность".

Аймани Кадырова уже имеет статус почетного гражданина Чеченской республики, кроме того, ранее Путин присвоил ей орден Дружбы народов. Она является главой общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который включен в санкционный список США на основании "акта Магнитского". Перечень состоит из лиц и организаций, которые, по мнению американской стороны, причастны к нарушению прав человека.

Благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова появился в 2004 году после смерти регионального главы при взрыве в Грозном на стадионе "Динамо".

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