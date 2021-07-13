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Новости 16:45

Песков о рекомендации изъять из магазинов книги с Гитлером: Зачем таких людей на обложке размещать?

фото ЗакС политика Песков о рекомендации изъять из магазинов книги с Гитлером: Зачем таких людей на обложке размещать?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон запрещает публиковать на обложках книг изображения Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, передает РИА "Новости". 

"Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело", — прокомментировал Песков.

На уточняющий вопрос, означает ли закон запрет на изображение Гитлера на обложках книг, Песков ответил: "Ну конечно".

"Зачем таких людей на обложке размещать?", — задался вопросом представитель Кремля.

1 июля президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений и выступлений нацистов, признанных Нюрнбергским трибуналом преступниками. После этого Российский книжный союз обратился к магазинам с просьбой изъять из продаж книги с изображением Гитлера и других нацистов.

 

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