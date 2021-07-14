Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Петербурге

Актер Михаил Боярский госпитализирован в одну из петербургских больниц с коронавирусом, болезнь протекает легко, передает ТАСС со ссылкой на представительницу Театра имени Ленсовета.

"В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый", — сказала собеседница агентства, добавив, что Боярский находится в больнице около двух дней.

При этом сам Боярский в разговоре со "Звездой" заявил журналистам, которые спросили о госпитализации, что у них "неверные сведения". Представитель Боярского в разговоре с РИА "Новости" сообщил, что у артиста лишь подозрение на COVID-19, и он находится дома, чувствует себя нормально.

Telegram-канал "Mash на Мойке" писал, что актера госпитализировали в Боткинскую больницу, и он болеет уже седьмой день. При этом канал привел комментарий Боярского о его нормальном самочувствии.

фото: dzerjinets.kpmp.gov.spb.ru