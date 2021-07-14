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В ТРК "Родео Драйв" открыли пункт вакцинации от коронавируса

фото ЗакС политика В ТРК "Родео Драйв" открыли пункт вакцинации от коронавируса

В ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили в Смольном.

Пункт расположен на втором этаже ТРК и работает с 14:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 15:00 – по субботам и воскресениям.

Привиться в "Родео Драйв" может любой желающий без предварительной записи, вне зависимости от того, требуется ли пройти полный цикл прививки первым и вторым компонентом или ревакцинироваться. В пункте есть необходимое оборудование и запасы препарата "Спутник V". Работать в этом пункте будут медики поликлиники № 96 – врач и медсестра. 

Напомним, в Петербурге уже более 1 млн человек сделали прививку от коронавируса. Из них полностью закончили цикл вакцинации из двух компонентов более 760 тысяч.

 

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