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Кассационный суд отклонил жалобу Малобродского на приговор по делу "Седьмой студии"

фото ЗакС политика Кассационный суд отклонил жалобу Малобродского на приговор по делу "Седьмой студии"

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу продюссера Алексея Малобродского по делу "Седьмой студии", передает "Интерфакс".

Малобродский настаивает на оправдательном приговоре, указывая, что из материалов судебного расследования "однозначно следует", что он не совершал преступления. Другие фигуранты - Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум и Юрий Итин - в кассационном порядке пока приговор не обжаловали.

Напомним, дело "Седьмой Студии" следствие вело в 2017 - 2020 годах. Режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина обвинили в хищении 129 млн рублей из бюджета, выделенных на проект "Платформа". Все они и еще одна фигурантка дела, экс-глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта Софья Апфельбаум, отрицали вину. Показания на фигурантов дела дала экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая заключила сделку со следствием.

В итоге Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум к условным срокам и штрафу, признав виновными.

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