Смольный поймал в городском транспорте 148 нарушителей масочного режима

За период проверки соблюдения масочного режима в петербургском транспорте, проходившей с 28 июня по 11 июля, сотрудники соответствующего комитета Смольного поймали 148 нарушителей "антивирусного" предписания.

На безмасочников составили акты об отсутствии средств индивидуальной защиты. В комитете по транспорту уточнили, что специалисты ведомства также изучили безопасность перевозок на городских маршрутах.

По итогу один из перевозчиков был арестован за нарушение правил страхования ответственности, а на штрафстоянку отправились пять машин такси и один автобус. Кроме того, 26 водителей автобусов и таксистов наказали за нарушение ПДД.

Комтранс проверил также ГУП "Пассажиравтотранс", автобусы которого обслуживают большую часть "гражданских" маршрутов, после чего в отношении пятерых водителей были составлены административные протоколы.

Об усилении контроля за соблюдением масочного режима на транспорте в Смольном известили ещё в конце июня.