Самого богатого тобольского депутата-единоросса исключили из партии из-за наезда на сотрудника ГИБДД

Депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин лишился членства в "Единой России" из-за дорожного инцидента, произошедшего накануне: находясь за рулём он совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

"По мнению членов президиума, разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона. Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии", - представил партийную позицию секретарь регионального отделения ЕР Андрей Артюхов в разговоре со Znak.com.

В отношении Вакарина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Днём ранее народный избранник попытался скрыться от наряда ГИБДД на трассе под Тобольском: он привлек внимание правоохранителей небезопасной ездой, пересекая сплошную линию разметки и выезжая на встречную полосу в местах, где это запрещено.

Остановленный, он не стал выходить из машины по требованию инспектора, вместо этого решив предпринять попытку разгона, и, тем самым, наехав на него. Сотрудник ГИБДД в итоге попал в больницу, а нарушитель - скрылся.

По информации Znak.com, Вакарин стал самым богатым депутатом гордумы Тобольска по итогу 2020 года: его доход составил 64,4 млн рублей.